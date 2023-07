Evasione milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza | nei guai sette persone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ladidi San Giovanni Valdarno ha scoperto una rilevante frode fiscale, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad opera di società del settore dell’edilizia, con sedi in Toscana, Campania e Basilicata. Gli imprenditori coinvolti nell’indagine si sono avvalsi di società “cartiere”, prive di una reale struttura operativa e riferibili a soggetti “prestanome” compiacenti, che hanno emesso fatture false per consulenze e per noleggio di attrezzature. Tale meccanismo ha consentito alle imprese destinatarie dei documenti fiscali non solo di abbattere i redditi da sottoporre a tassazione, attraverso l’esposizione di costi fittizi nella dichiarazione dei redditi, ma anche di ridurre il “carico” fiscale per l’IVA indebitamente detratta. Inoltre, a riprova della falsità dei documenti fiscali, attraverso ...

Documenti e società finte per sdoganare la merce senza iva. I funzionari dell’ufficio dogane in collaborazione con la polizia stradale hanno pedinato tramite telecamere gps i sospettati e intercettato ...Scoperta dalla Guardia di Finanza una società estera fittizia: aveva una sede di 20 metri quadrati in Repubblica Ceca ma l’attività si svolgeva tra Bardolino e Castelnuovo del Garda ...