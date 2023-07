La signora 'Gloria', paziente oncologica veneta di 78 anni, èil 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l', reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte ...La signora 'Gloria', paziente oncologica veneta di 78 anni, èil 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l', reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte ..."Gloria", paziente oncologica veneta di 78 anni, èieri alle 10.25. Si tratta della seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle ...in prima fila nella battaglia per l'...

Eutanasia, morta 'Gloria': secondo caso di suicidio assistito in Italia L'Identità

Alla paziente oncologica veneta di 78 anni è stato fornito il farmaco e la strumentazione necessaria ...Si tratta del secondo caso in Italia di suicidio assistito, più precisamente in Veneto. Una donna di 78 anni, malata oncologica, dopo l'avvio dell'iter sanitario, è riuscita a ottenere il farmaco per ...