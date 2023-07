, è'Gloria': in Italia è il secondo caso di suicidio assistito E'ieri Gloria (nome di fantasia), paziente oncologica veneta di 78 anni: è la seconda persona in Italia ad aver ...La signora 'Gloria', paziente oncologica veneta di 78 anni, èil 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l', reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte ...... paziente oncologica veneta di 78 anni, èil 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l', reso legale a ...

Eutanasia, morta 'Gloria': secondo caso di suicidio assistito in Italia Adnkronos

Alla paziente oncologica veneta di 78 anni è stato fornito il farmaco e la strumentazione necessaria ...La procedura è avvenuta sotto il controllo medico, dopo che la donna ha ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessaria dall'azienda sanitaria ...