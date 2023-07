Eutanasia | Bazoli Pd | ' signora Gloria conferma che serve legge | si incardini ddl al Senato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il caso dellaveneta che si è tolta la vita con l'ausilio dell'azienda sanitaria localedue cose: che il suicidio assistito è già possibile, è già entrato nel nostro ordinamento giuridico, e che manca unaorganica che lo disciplini e ne renda uniforme, rigorosa e omogenea l'applicazione su tutto il territorio nazionale. Da tempo stiamo chiedendo che venga incardinata in commissione alla proposta didi cui sono primo firmatario, e che riprende il testo approvato alla Camera nella scorsa legislatura. Non si può attendere oltre". Così ilre Alfredo, capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia a Palazzo Madama.