Eurozona | a luglio Pmi manufatturiero sceso a 41 | 7 | minimi da 38 mesi

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'indice Pmi flash composito della produzione nell'a 48,9 (a giugno era 49,9), valore minimo in otto. L'indice Pmi manifatturiero invece nell'a ...

Dalla lettura degli ultimi dati raccolti dall'indagine HCOB PMI Flash prodotta da S&P Global, la produzione economica dell'diè diminuita al tasso più veloce in otto mesi, segnalando un debole inizio del terzo trimestre . Il peggioramento degli indicatori che anticipano le tendenze future quali l'indice ...L'indice Pmi flash composito della produzione nell'è sceso a 48,9 (a giugno era 49,9), valore minimo in otto mesi. L'indice Pmi manifatturiero invece nell'è sceso a 42,7 (a giugno: 43.4). Valore minimo in 38 ......: Pmi preliminari diin calo più delle stime

Eurozona: Pmi preliminari di luglio in calo più delle stime Money.it

Dalla lettura degli ultimi dati raccolti dall'indagine Hcob Pmi flash prodotta di S&P Global, la produzione economica dell'eurozona di luglio è diminuita ...Ancora sotto le stime i dati degli indici Pmi. A luglio, l'Indice Hcob Pmi Flash della Produzione Composita dell'eurozona destagionalizzato, calcolato sulla base dell'85% circa delle consuete risposte ...