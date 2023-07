Estate bollente per Giletti e Goggia | dove li hanno beccati

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sofiae Massimofiniscono di nuovo al centro del gossip. Il motivo? Il giornalista e la sciatrice dei record sono stati pizzicati di nuovo insieme. Dopo aver abbandonato la neve, l'atleta si è concessa un po' di mare. Proprio sul traghetto che l'ha portata a Portoferraio, sull'isola d'Elba, la 30enne è stata avvistata in compagnia del conduttore. La love story tra Sofiae Massimoè ormai sulla bocca di tutti. Da quella fatidica puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, la macchina del gossip si è attivata per provare a capire cosa celi questo silenzio da parte dei diretti interessati. Attraverso un gioco di ipotesi e supposizioni, tuttavia, i media sono riusciti a sorprenderli in flagrante. Poco tempo fa, infatti, sul web erano circolati degli ...

Lunedì l'Arena del Mare si infuocherà con 'Hot' il nuovo spettacolo dei Bruciabaracche che, in quella che potrebbe essere l'più calda di sempre, mettono in scena uno spettacolo..."In quella che potrebbe essere l'più calda di sempre - racconta Antonio Ornano - vogliamo portare in scena uno spettacolosotto tutti i punti di vista. La passione e l'amore, ma ...Questa ennesimainvece, viene gestita dal poco personale di polizia penitenziaria in servizio nei penitenziari. Nulla è ancora trapelato sull'annunciata circolare che dovrebbe ...

Pressioni per dimettersi, nuovi cardinali da nominare, viaggi all’estero e processo Becciu:… Il Fatto Quotidiano

E soprattutto Roberto Bolle: l’étoile dei due mondi, assoluto protagonista e direttore artistico del gala,ha ricevuto un’autentica ovazione e il riconoscimento unanime di “Re della danza” in una ...Consiglieri di opposizione rilanciano le istanze delle maestre e dei genitori dei nidi rimasti aperti per il mese di luglio ...