Esce il libro sul film “Se mi lasci ti cancello” Gremese Editore

... ma pure di un politico onesto e schietto e di un professionista serio e dalla deontologia ferrea: parliamo di Enzo Trantino sul qualeun interessantissimofirmato da Valerio Musumeci, "...... con tanto di psicologi apaga. Sono esperti, sanno come abbordare le persone e plagiarle. ... Come se ne'È difficile, perché ti crolla il mondo addosso. È come essere vittime di uno stupro ...Attraverso le pagine di questo, condivido le sfide che ho affrontato lungo il mio percorso imprenditoriale e i cambiamenti che si sono presentati lungo la strada. Credo fermamente che ogni ...

Libri, esce "Pedalando come un Fulmine" di Michele Comparetto ... Italpress

Esce il 25 luglio con il quotidiano il libro dello storico sulla sorte del dittatore in disarmo. Nella seduta del Gran Consiglio il Duce tenne un atteggiamento passivo. Poi il re lo fece arrestare e ...Più di mezzo secolo (70 anni e più) di storia, autentica, vissuta attraverso i ricordi, i documenti, le testimonianze di un uomo sicuramente fuori dal comune, di un intellettuale raffinato e colto, ma ...