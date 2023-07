Enti Locali | Regimenti | con Province dialogo costante

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale eddella Regione Lazio, Luisa Regim, ha incontrato oggi i presiddelledel Lazio per discutere di una serie di questioni importanti per i territori. Durante l’incontro, l’assessore Regimha ribadito la necessità di rilanciare e valorizzare il ruolo delle, che hanno subito un forte ridimensionamento a seguito della legge Delrio. L’assessore ha inoltre sottolineato la necessità di un riordino delle competenze delle, in modo da creare un nuovo assetto delle autonomielaziali in grado di promuovere una virtuosa collaborazione con la Regione e di dare più voce ai territori. Tra le priorità su cui Regione e ...