Empoli | ufficiale una cessione in Lega Pro | c’è il comunicato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si muove in uscita il calciomercato dell’: èunainPro da parte del club toscano Niccolò Chiorra lascia l’per passare alla Lucchese, comedal club azzurro. ILFootball Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Lucchese 1905 per laa titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Chiorra.

In uscita c'è soprattutto Stiven Shpendi, con il Pisa che ieri ha inviato via mail l'offerta, che supera quella dell'ma non è ancora vincente. C'è però margine di trattativa, con il ...Il club gialloblù, tramite nota, ha fatto sapere che i biglietti per assistere al match ... L'esordio in campionato é previsto per il 20 agosto sul campo dell'. Di fronte troveranno la ...20.00 - Aubameyang al Marsiglia,il passaggio in Francia del gabonese. 19.20 -e Spezia hanno ufficializzato attraverso i rispettivi canali lo scambio tra l'attaccante Emmanuel Gyasi,...

“La società LR Vicenza comunica di aver ceduto all’AS Roma, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club giallorosso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Alessi ...Come annunciato sia dalla Roma Femminile, sia dalla Fiorentina Femminile, sui propri canali social e sui siti ufficiali, Norma Cinotti è una nuova giocatrice della Fiorentina. La ...