Emily Ratajkowski in versione Lady D

(Di lunedì 24 luglio 2023) La top model applica le lezioni di stile della royal fashion icon per eccellenza, Diana. Mettendosi, quasi letteralmente, nei suoi panni, quelli sportivi diventati di culto

Se non è la sua musica, sono le sue storie d'amore - finita quella con Olivia Wilde, avrebbe avuto una tresca con, mentre il Sun ha riferito di un flirt con la modella sudafricana ...... Getty Images Ashley Park in SERGIO HUDSON, borsa CARTIER e sandali CHRISTIAN LOUBOUTIN Credits: Getty Imagesin midi dress verde Credits: Getty Images Lily Allen in NAFSIKA SKOURTI ...Colpo di testa estivo:in tinta red hot (ma c'è un perché) Riflessi ramati intensi, texture morbidissima. I nuovi capelli rossi di Emrata sfidano gli effetti del sole e dei bagni al mare, grazie ai ...

Emily Ratajkowski regina dello streetstyle per le vie della "Grande ... Whoopsee

La top model britannica Emily Ratajkowski ha deciso di cambiare il suo solito look con un 'colpo di testa' estremo!Dal palco di Campovolo, nel concerto di sabato 22 luglio, Harry Styles ringrazia i fan con un discorso in italiano.