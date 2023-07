Emergenza energia elettrica | Musumeci | Colpa della tropicalizzazione | prenderne atto

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’dovuta al caldo “non riguarda soltanto Catania, ma tutto il Paese”, perché “parliamo da tempo di cambiamento climatico e siamo stati un poco refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fcontingente”, e, invece, “ladel clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello, a conclusione di un incontro in prefettura a Catania sulle interruzioni die alla conseguente mancanza di acqua. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In Italia i consumi di energia nella prima metà del 2023 sono diminuiti del 5%, a casa dell'inverno mite, dei provvedimenti del governo, della migliorata efficienza energetica delle aziende e del rall ...Il ministro per la Protezione civile a conclusione di un incontro in prefettura nella città siciliana: "L'emergenza riguarda tutto il ...