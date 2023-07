Emanuela Orlandi | lo Ior e i soldi della criminalità | «È stato un ricatto al Vaticano»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il giornalista Gianluigi Nuzzi parla oggi in un’intervista al Quotidiano Nazionale del caso di. E ipotizza che l’Istituto per le Opere di Religione (lo Ior) e isiano alla base di unal. Che avrebbe portato alla scomparsa“Vatican Girl”. «Credo che questa indagine abbia subito una vera intossicazione. Una serie infinita di fumogeni lanciati per rendere impenetrabile l’accesso alla verità stessa. Fumogeni lanciati non per proteggere chissà quale cardinale, Papa o presidente del mondo. Ma per ricattare, fare pressioni nell’ambiente. Affinché si esercitassero dei poteri all’interno di dinamiche soprattutto finanziarie che c’erano tra soggetti criminali e lo Ior», ...