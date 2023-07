Elon Musk cambia Twitter | addio all’uccellino | arriva X

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 luglio 2023)annuncia la separazione dall’iconico uccellino che ha sempre rappresentatosin dalla sua fondazione, presentando il nuovo logo X per il social network. “Presto diremoal marchioe, gradualmente, anche a tutti gli uccelli”, ha condivisoin un post sul sito nelle prime ore di domenica. Il magnate alla guida di Space X, Tesla eha inoltre aggiunto: “Se stasera ieri riusciamo a creare un logo X sufficientemente valido, lo renderemo disponibile in tutto il mondo domani”. Come sarà il nuovo logoha sorpreso i fan pubblicando un’immagine lampeggiante su, raffigurante una “X” luminosa. Durante una chat audio suSpaces, il magnate visionario ...