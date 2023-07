Elisabetta del Belgio | che trasformazione! La futura regina incanta i sudditi

Leggi su amica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Future regine crescono. E mai come a Bruxelles, pochi giorni fa, ise ne sono accorti con la principessadel, incantevole per celebrare ufficialmente i 10 anni di regno del padre. Una festa nazionale, quella del 21 luglio, che si tiene, ogni anno dal 1890 per ricordare il giuramento del primo re dei belgi nel 1831. Ma che, quest’anno, ha avuto un sapore e uno spessore ancor più particolare proprio per l’anniversario a cifra tonda di re Filippo, sul trono dal 2012 in seguito all’abdicazione del padre, re Alberto II. La famiglia reale si è unita per celebrare il grande evento insieme al popolo. Gli occhi dei, però, erano già verso le nuove generazioni di reali. In particolare, della ...