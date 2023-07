Elezioni Spagna | vince il Partito Popolare | ma senza maggioranza

... ma non impossibile), oppure si rischia di cadere "nell'incertezza politica" che porterebbe a nuove. In attesa di ulteriori sviluppi, la certezza è una: inl'estrema destra è un ...I Governi insi possono formare in due modi. Il primo è la maggioranza assoluta in prima votazione: il ... Ora la destra ha perso leperché non è in grado né di avere la maggioranza ......Sanchez da parte sua ha ottenuto in buona parte il risultato voluto con lanticipo delle: ...in campagna elettorale Junts abbia quindi dipinto il voto nazionale come un problema dellae ...

Spagna, elezioni 2023: lo spoglio e i risultati delle politiche la Repubblica

Il PP vince le elezioni senza raggiungere la maggioranza e difficilmente avrà possibilità di governare di fronte alla battuta d'arresto di Vox ...Il centrodestra ha vinto le elezioni ma senza raggiungere la maggioranza e difficilmente avrà possibilità di governare di fronte alla battuta d'arresto di Vox ...