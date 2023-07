Elezioni Spagna | Popolari primo partito | Sanchez tiene e Vox cade

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il trionfo delle destre previsto dai sondaggisti non si è concretizzato. Idiventano il, ma non hanno i numeri per governare. I socialisti delministrovanno oltre le aspettative dopo la brutta caduta dellelocali. Male Vox che dimezza i suoi voti. I sondaggisti avevano previsto una schiacciante vittoria delle L'articolo proviene da Il Difforme.

... Miquel Iceta, si vede la ministra per le Politiche territoriali, Isabel Rodríguez, mentre balla 'Pedro' di Raffaella Carrà per celebrare il risultato alleanticipate indel Partito ...'È senza precedenti che il candidato che ha perso leaspiri a governare', ha aggiunto il portavoce popolare, insistendo sul fatto che la 'governabilità dellanon può dipendere da chi ...Dopo legenerali spagnole tenutesi ieri, il prossimo passo formale della nuova legislatura sarà l'insediamento del Congresso dei Deputati, fissato per il 17 agosto. Nei giorni successivi, si terrà ...

Spagna, Feijóo e Sánchez cercano la maggioranza. I prossimi passi dopo le elezioni e il rischio del voto anti… la Repubblica

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Le elezioni spagnole ci dicono che con propaganda ed estremismi non si va molto lontano. I valori popolari possono essere davvero un argine al populismo e al sovranismo".