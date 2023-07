Elezioni Spagna | Popolari primo partito ma Sánchez potrebbe essere di nuovo presidente

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – IlPopolare ha prevalso alle urne ma molto lontano dall'asticella della maggioranza assoluta e ben al di sotto delle aspettative che nutre da quando ha stravinto lecomunali e regionali. Il Psoe, dal canto suo, ha resistito mostrando grande forza e migliorando anche il risultato ottenuto quattro anni fa. Sebbene Alberto Núñez Feijóo abbia vinto le, Pedrogovernare diformando una nuova alleanza contando sull'astensione di Junts, la coalizione di Carles Puigdemont. La distanza tra le prime due formazioni del Paese è di soli 14 seggi. Ihanno ottenuto 136 deputati, 47 in più rispetto a quattro anni fa quando il capogruppo era Pablo Casado. I socialisti, dal canto loro, sono riusciti a scacciare il ...

Spagna, elezioni 2023: lo spoglio e i risultati delle politiche la Repubblica

