Elezioni politiche Spagna | Mussolini | “Vox non ha vinto | grande segno di civiltà”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il partito della destra spagnola esprime "dei contenuti, soprattutto per quanto riguarda i diritti", improntati al "ritorno al passato Il mancato successo alle2023 indi Vox è “positivo”, perché il partito di estrema destra fondato da Santiago Abascal ha posizioni retrograde in materia di “diritti”, ragion per cui la bocciatura arrivata dalle urne è un “di” della popolazione spagnola. A dirlo all’Adnkronos è Alessandra, vice capodelegazione di Forza Italia (gruppo Ppe) al Parlamento Europeo. Nei prossimi mesi lasarà un “laboratorio” politico da tenere d’occhio in vista delleeuropee del giugno 2024, vista anche la sua affinità con l’Italia. Intanto, a Bruxelles ...