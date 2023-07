Elezioni in Spagna | vincono popolari | ma non raggiungono la maggioranza

(Di lunedì 24 luglio 2023) Insi sono tenute le. Quasi al termine della lettura delle schede il Partito popolare è scattato in avanti aggiudicandosi il 33% dei voti. Psoe però non ha ceduto e, a dispetto dei sondaggi, ha raggiungo quasi il 32% guadagnando 122 seggi. Per ottenere laassoluta bisogna avere 176 seggi ma né la coalizione di destra né quella di sinistra riescono a raggiungerli.primi Il Partito popolare ha vinto leinma, paradossalmente, potrebbe non riuscire a governare perché ha ottenuto meno consensi di quelli previsti. Isperavano di bissare il largo successo allecomunali e regionali. Invece, nonostante il leader di destra Alberto Núñez Feijóo abbia sbaragliato ...

Quali scenari emergono dalleinComporre una maggioranza è complicato, si parla di un governo di centrodestra, di nuove, ma anche della possibilità che il premier Pedro Sanchez resti al governo. Il ..."Congratulazioni ad Alberto Nunez Feijóo per la netta vittoria alledi ieri. Ottenere 3 milioni di voti in più del 2019 conferisce al Partito popolare un ...i risultati del voto in. . 24 ...in, Albert Nunez Fejioo dovrebbe fare autocritica sul deludente risultato del partito di Dx Vox. Ecco perchè Il contrasto tra i due principali protagonisti di questa tornata elettorale ...

Spagna, Pp primo partito ma destra non ha maggioranza assoluta. Sanchez resiste, flop Vox Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - 'In Spagna non sappiamo chi ha vinto, ma sappiamo chi ha perso: Vox, la destra estremista. È un segno interessante: non ..."Congratulazioni ad Alberto Nunez Feijóo per la netta vittoria alle elezioni di ieri. Ottenere 3 milioni di voti ... commentando i risultati del voto in Spagna.