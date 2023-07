Elezioni in Spagna | Popolari primo partito | ma la destra è senza maggioranza

(Di lunedì 24 luglio 2023) Vittoria amara per ilpopolare in, che torna a essere la prima forza ma a spese del possibile alleato Vox, che quasi dimezza i suoi seggi. I socialisti di Pedro Sanchez invece a sorpresa tengono. Un risultato che blocca le aspirazioni di Alberto Nunez Feijòo, che già si vedeva alla Moncloa. Il blocco delle destre si ferma a quota 169 (136 il Pp, 33 Vox), molto lontana dai 176 seggi necessari per la tanto agognataassoluta. L’ex governatore galiziano chiedeva di averla da solo, alla fine non l’ha nemmeno sfiorata anche sommando i voti di Vox. In serata però Feijòo ha comunque rivendicato il diritto di provarci: “Come candidato delpiù votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, guidare questo dialogo e cercare di governare il nostro Paese”, ha detto. “Il nostro dovere è ...

