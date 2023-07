Elezioni in Spagna | nulla di fatto | gli indipendentisti catalani ago della bilancia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug – I risultati dellepolitiche inmostrano un sostanzialedi. Il Partito Popolare, guidato da Alberto Núñez Feijòo, torna ad essere il primo partito (33% dei voti e 136 seggi) del Paese ma la sua è una vittoria dal retrogusto amaro, dal momento che non è riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta dei fatidici 176 seggi. Dall’altra parte, la sinistra del Psoe, con il presidente del governo dimissionario Pedro Sànchez, è riuscita a tenere testa al più quotato Pp raggiungendo 122 seggi. InPp primo partito, ma il Psoe limita i danni Nessuno dei due blocchi, quindi, è riuscito nell’intento di raggiungere la maggioranza. Molto ha pesato, nella coalizione di destra, il risultato ottenuto da Vox, partito guidato da Santiago Abascal, il quale ha quasi ...

approfondimento, vittoria dei Popolari. Ma senza maggioranza assoluta Puigdemont: "Un giorno sei decisivo, il giorno dopo ordinano il tuo arresto" 'Un giorno sei decisivo per formare ..."I risultati dellepremiano il coraggio di Pedro Sanchez e della sua squadra e ribaltano un esito che sembrava già scritto. I veri sconfitti da un verdetto implacabile sono i nazionalisti di estrema destra di ...Sono questi i risultati definitivi delleinche hanno sancito una vittoria netta per il blocco di destra, ma senza una maggioranza assoluta. Il Pp, quindi, torna a essere il ...

Elezioni in Spagna, Gozi: "In Europa non si vincono le elezioni nazionali scagliandosi contro l'Europa" Il Riformista

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ..."I risultati delle elezioni - scrive su Instagram - premiano il coraggio di Pedro Sanchez e della sua squadra e ribaltano un esito che sembrava già scritto.