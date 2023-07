Elettra Lamborghini | smettete di chiedere alle donne quando avranno dei figli «Mi sento mamma anche se non sono incinta»

Il 28, 29 e 30 luglio 2023 in occasione dei concerti di Dj Hellen e Aka 7even (28 luglio),(29 luglio) e Raf (30 luglio) le aree interessate al divieto sono: Piazzale Roma; Viale ...I fan non hanno dubbi:è incinta . Peccato che lo sia da sempre, ciclicamente. Un rumor che ormai ha stancato la regina del twerking che ha voluto mettere a tacere una volta per tutte questa insinuazione.L'elenco degli artisti presenti comprende Achille Lauro, Alex Britti, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Blanco, Clementino, Diodato,, Emis Killa, Emma, Fred De ...

Elettra Lamborghini incinta La sua replica sui social è furiosa Corriere dello Sport

Lo sfogo su Instagram della cantante, stanca e spazientita dalle numerose richieste dei suoi followers: tutti i dettagli ...Elettra Lamborghini è tornata sul tema della maternità respingendo chiaramente e nettamente, ancora una volta, le ipotesi dei fan che la vorrebbero incinta. Per il momento la “Twerking Queen” non ha ...