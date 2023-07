Effetto splash assicurato! Con i profumi freschi estate

Leggi su amica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Cosa c’è di meglio di un profumo fresco per tuffarsi ufficialmente nell’? Immergersi in un mare di note vitaminiche e frizzanti, ristora la mente e inebria i sensi. Ma attenzione, non fatelo di giorno sotto il sole perché le fragranze a base alcolica sono fotosensibilizzanti. Meglio vaporizzarle sui tessuti che indossiamo. Tanto lasciano il segno solo quando le si percepisce! «I jus di ultima generazione vengono testati per non macchiare gli abiti, quindi non ci dovrebbero essere problemi, ma per esserne più sicuri, meglio erogarli da una distanza di circa 20 centimetri», sottolinea Federica Cinque, chief commercial officer di New Cosmesy. Quanto alla scelta, questa può ricadere su un’eau de cologne o su un’eau fraîche. Anche se alcuniintensi risultano particolarmente rinfrescanti perché orchestrati con un’overdose di oli agrumati. Vale ...