Eddie Lang Jazz Festival | XXXII edizione

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dal 27 al 30 luglio nella splendida cornice dei Giardini Castello Pignatelli a Monteroduni in provincia di Isernia, torna l’(con il Patrocinio di Rai Molise/Media Partner TGR-Molise) in quattro grandi appuntamenti live che vedranno sul palco alcuni dei migliori artisti nazionali e internazionali fra cui Mike Stern, Stanley Clarke, Ray Gelato & Giants e Frank Gambale. Patrocinato dal Comune di Monteroduni, il Comune di Isernia e l’Odg del Molise, finanziato in gran parte con i fondi previsti dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (FSC) e vincitore del bando Turismo è cultura 2022, ilè organizzato dall’Music APS sotto la direzione artistica del Maestro Marco Zampogna. Quattro giornate per respirare musica ...