Eccezionale intervento chirurgico di posizionamento protesi acustica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Aversa. Il 18 luglio scorso, presso il PO “S. Giuseppe Moscati” di Aversa, è stato eseguitodidi unaimpiantabile per il trattamento di ipoacusia mista di grado grave in paziente affetto da otite cronica inveterata e già sottoposto a precedenti plurimi interventi senza risultati funzionali adeguati. La procedura, eseguita dal dott. Vito Manni, dirigente medico della UOSD ORL ed attualmente sostituto del Direttore, consiste nel confezionamento di una craniotomia di circa 4 mm al confine tra osso temporale ed osso parietale atta a consentire l’alloggiamento di un perno in titanio quale ancoraggio di un device elettromagnetico deputato alla trasmissione del suono. Il razionale alla base prevede lo sfruttamento della conduzione del suono per via ossea ...

Posizionata una protesi acustica impiantabile. Il suono viene trasmesso da un device elettromagnetico per via ossea bypassando la normale conduzione ...