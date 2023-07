È tutta un’anfora O no?

... ma dil'Italia, e che furono l'inizio di una campagna che ... la quale ha avuto la gentilezza di fornirmiricco materiale d'... Ecco a seguirebrano tratto dal volume di: Il flagello ......bisogna notare che i versi sono stati scritti sotto l', in ... in una zona dove non sarebbero stati notati se non daocchio ... Per riempirel'arena erano necessarie circa sette ore. Ma ...Per abbracciare con uno sguardola Val di Cornia si sale ... tra cuiimportante corazzina pressoché integra. L'itinerario ... vi condurrà al cospetto dell'di Baratti , capolavoro in ...

Su un frammento di anfora romana ritrovati i versi di Virgilio Focus