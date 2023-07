E' morto Trevor Francis | giocò in Italia con Sampdoria e Atalanta

Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa diFrancis . L'ex attaccante èall'età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto . Francis era stato colpito da un attacco di cuore già 12 anni fa e per questo ...Francis è deceduto oggi in Spagna : la leggenda del calcio inglese aveva 69 anni. Francis ènella sua casa di Marbella a causa di un infarto: "Francis èall'età di 69 anni. Stamattina ha avuto un infarto nel suo appartamento in Spagna. A nome della famiglia, questo è stato un enorme shock per tutti. Siamo tutti molto turbati. ...Francis, leggenda del calcio inglese e, negli anni '80, attaccante della Sampdoria per quattro stagioni e dell'Atalanta per un campionato, èoggi a Marbella per un infarto. A darne ...

Sampdoria in lutto: è morto Trevor Francis Samp News 24

Lutto nel mondo del calcio, con la scomparsa di Trevor Francis. L'ex attaccante è morto all’età di 69 anni mentre si trovava in Spagna, sembra a causa di un infarto. Francis era stato colpito da un at ...L'ex calciatore inglese è deceduto a Marbella per un infarto. La società blucerchiata lo ha ricordato con un messaggio su Twitter ...