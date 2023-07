È morta Gloria | secondo caso di suicidio assistito in Italia

(Di lunedì 24 luglio 2023) La signora(nome di fantasia), paziente oncologica veneta di 78 anni, èieri alle 10.25. Si tratta della seconda persona inad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sulCappato-Antoniani. Lo rende noto L'Associazione Luca Coscioni. "" è, inoltre, la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessario da parte dell'azienda sanitaria.Le sue paroleL’iter della donna aveva avuto un blocco burocratico a inizio giugno. Quando “” ottenne il via libera le sue parole furono queste: “Ho vissuto periodi pesanti con forza e volontà per affrontarli, fin dall'inizio ero informata che ...

