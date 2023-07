È morta Gloria | secondo caso di suicidio assistito in Italia | in Veneto | La vita è bella solo se siamo liberi

Eutanasia, è': in Italia è il secondo caso di suicidio assistito E'ieri(nome di fantasia), paziente oncologica veneta di 78 anni: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre ...VENEZIA. La signora "", paziente oncologica veneta di 78 anni, èieri alle 10.25: la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'aiuto alla morte volontaria, reso ...' ènella sua abitazione dopo essersi auto somministrata il farmaco letale attraverso la strumentazione fornita dall'azienda sanitaria locale. La procedura di suicidio medicalmente ...

Eutanasia, morta 'Gloria': secondo caso di suicidio assistito in Italia Adnkronos

Alla paziente oncologica veneta di 78 anni è stato fornito il farmaco e la strumentazione necessaria ...La procedura è avvenuta sotto il controllo medico, dopo che la donna ha ottenuto la consegna del farmaco e di quanto necessaria dall'azienda sanitaria ...