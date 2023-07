È incinta Dopo i rumor | Federica Pellegrini conferma la gravidanza?

...di questa verdura si toglie una foglia alla volta - così l'ep di Dada' viene scoperto canzone... Nella cover Dada' è una pulcinella: 'Pulcinella sono io, faccio cadere giù la maschera. Non ..."Ma come si fa a non affezionarsi a quella creatura e a cederla, subitoil parto, ai legittimi ... snello e piuttosto allenato, non si accorse di essere una donna. Ma alla fine del quarto ...La Divina èla foto al mare col 'pancino' il gossip impazza ed è inarrestabile . Tutta colpa di uno scatto fatto a Ponza in cui la campionessa di nuoto quasi 35enne (compirà gli anni il ...

Federica Pellegrini incinta Dopo la foto spunta il messaggio sospetto Il Tempo

Dada' torna su tutte le piattaforme con "Mammarella", un ep che ha curato in prima persona seguendone la direzione artistica.La campionessa pubblica una storia Instagram a ridosso delle voci che la indicano in attesa del suo primo figlio ...