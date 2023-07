“È già successo” Federica Pellegrini | la notizia inaspettata a neanche un anno dal matrimonio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)è incinta? È questa l’indiscrezione che sta correndo velocissima su tutti i siti di gossip italiani. Per il momento la donna non ha confermato né smentito e in questi casi si sa, le voci arrivano lontano. A dare laprima di tutti è Dagospia secondo il quale l’ex sportiva e medaglia d’oro porterebbe in grembo, chiaramente, il figlio di Matteo Giunta. Sempre per Dago, non ci sarebbero dubbi a riguardo e la testata assicura che la gravidanza sarebbe in corso già da qualche tempo. A corredo della, ecco arrivare anche qualche foto della nuotatrice con indosso un costume intero mentre si gode il sole e il mare di Sabaudia. >> “Ma dove zoommate?”. La vip italiana pubblica tutto: “Tutti avete notato quel particolare…” Poi a guardarla bene in effetti un po’ di gonfiore sospetto ...