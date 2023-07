Dumb Money | il poster del film lancia un irriverente messaggio a Wall Street

Il poster di, distribuito da Sony Pictures, manda un messaggio molto diretto e provocatorio al mondo di Wall Street. Il progetto diretto da Craig Gillespie debutterà il 22 settembre nelle sale ...GALA PRESENTATIONS 2023 Concrete Utopia Um Tae - Hwa - South Korea - North American PremiereCraig Gillespie - USA - World Premiere The End We Start From Mahalia Belo - United Kingdom - ...Toronto 2023 ha annunciato i primi film in programma nella 48esima edizione e tra le anteprime mondiali ci sonodi Craig Gillespie, Pain Hustlers con star Emily Blunt e Chris Evans e Lee con star Kate Winslet e la regia di Ellen Kuras. Gli organizzatori hanno dichiarato che nessuno dei film che erano ...

Dumb Money: il poster del film lancia un irriverente messaggio a ... Movieplayer

The Toronto International Film Festival unveiled a starry lineup to its 48th edition on Monday, even if remains unclear if stars will be there to walk red carpets due to the ongoing actors and writers ...The Toronto International Film Festival has announced a stellar line-up for its 48th edition, featuring premieres of top-notch films, despite actors and writers' ongoing strikes' potential impact.