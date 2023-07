Droni su Mosca | danni nel centro della citta'

(Di lunedì 24 luglio 2023)causati da un attacco disu un edificio non residenziale a Komsomolsky Prospekt vicino al MinisteroDifesa russo neldi. La Russia afferma di aver neutralizzato due ...

La Russia afferma di aver neutralizzato dueucraini sudurante la notte, senza segnalazioni di vittime. Un altro drone ha colpito un edificio per uffici nel sud di. 24 luglio 2023🔊 Ascolta l'articolo'abbattuti' senza danni o vittime, secondo le autorità russe Nelle prime ore di oggi, un attacco conè stato riportato a. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che isono stati 'abbattuti' e che non ci sono stati danni o vittime. L'attacco è stato attribuito all'Ucraina, e ..La vera notizia è che iche questa mattina alle quattro hanno colpiti alcuni edifici dihanno danneggiato l'edificio del Ministero della Difesa, a soli 200 metri dallo Stato Maggiore. E soprattutto, come fa ...

L'attacco di droni ucraini su Mosca: l'arrivo sui cieli della capitale russa ripreso da una finestra RaiNews

(LaPresse) Nuovo attacco ucraino su Mosca. Due droni hanno colpito due edifici non residenziali nella notte tra domenica e lunedì. Secondo ...MOSCA La Russia ha detto di aver "soppresso" due droni ucraini a Mosca, accusando Kiev di aver lanciato un "atto terroristico" sulla capitale russa. "Un… Leggi ...