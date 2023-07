Dramma in Valle Caudina | donna muore in casa | si indaga sulle cause del decesso

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin: una80enne è stata ritrovata priva di vita e riversa al suolo nel tardo pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea. Allertati da chi non aveva più ricevuto notizie dell’anziana signora, il fatto è accaduto a Montesarchio. I caschi rossi si sono introdotti nell’abitazione dellacalandosi al piano superiore di una palazzina attraverso un balcone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nonchè il medico legale per accertare i motivi del. Si ritiene che lasia deceduta pernaturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

