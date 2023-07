D’Ottavio | “A Benevento c’è tanta passione | i tifosi siano il dodicesimo uomo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre anni al, intervallati da una parentesi al Castel di Sangro, per farsi amare incondizionatamente. Un bottino di 65 reti in 94 partite disputate con addosso la maglia della Strega. Nicolarappresenta la storia della compagine sannita e solo un impegno lo ha tenuto lontano dal “Ciro Vigorito“, non permettendogli di partecipare alla serata dedicata alla presentazione delle nuove maglie. Il bomber di Agnone, però, non ha voluto far mancare la propria presenza, inviando un videomessaggio: “Un impegno preso in precedenza non mi ha permesso di venire, ma vi lascio ugualmente in buone mani. Vorrei ricordarvi che una trentina di anni fa, anche noi affrontammo un periodo di delusione ma tutto insieme vincemmo il campionato“. Una promozione dai dilettanti all’allora serie C2. Un tuffo nel passato per ...