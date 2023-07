Sulla procreazione medicalmente assistita il consenso dell'uomo non è più revocabileladell'ovulo. Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 161 del 2023, redattore Luca Antonini , che ha giudicato "non irragionevole il bilanciamento operato ...Un uomo non può revocare il suo consensolaavvenuta con la procreazione medicalmente assistita . Lo stabilisce la Corte Costituzionale, esprimendosi sul caso di una coppia che era ricorsa alla pma e si era in seguito ...Sulla procreazione medicalmente assistita il consenso dell'uomo non è più revocabileladell'ovulo. Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 161 del 2023, redattore Luca Antonini, che ha giudicato "non irragionevole il bilanciamento operato ...

Dopo la fecondazione assistita l’uomo non può revocare il consenso Il Sole 24 ORE

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione che, nell'ambito della ...La Consulta è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione che stabilisce la irrevocabilità del consenso dell’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo.