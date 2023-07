Don’t Worry Darling | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023): trama, cast e streaming delStasera, lunedì 24 luglio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondastatunitense del 2022 diretto da Olivia Wilde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Anni cinquanta. Alice e Jack Chambers sono una giovane coppia che vive a Victory, in California, un quartiere che è stato creato dalla misteriosa compagnia omonima per la quale Jack lavora. Ogni giorno, gli uomini vanno a lavorare al quartier generale di Victory nel deserto circostante, mentre le mogli rimangono a casa a preparare la cena. Le donne sono scoraggiate dal fare domande sul lavoro dei loro uomini e viene detto loro di non avventurarsi al quartier generale. Margaret è diventata una ...