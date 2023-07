Don' t Worry Darling | thriller psicologico con Florence Pugh e Harry Styles su Sky e NOW

(Di lunedì 24 luglio 2023) Arriva in prima tv su Sky l’audaceDON’T, lunedì 24 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense) e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.Firmato dalla regista Olivia Wilde (La rivincita delle sfigate), si avvale delle straordinarie interpretazioni di(nominata all'Oscar® per Piccole donne) e(Dunkirk), assieme ad un cast perfetto che comprende la stessa Wilde, Gemma Chan (Crazy...

... non si limitano però solo alla musica: nel 2017 Styles ha debuttato al cinema in Dunkirk di Christopher Nolan , seguito da Eternals di Chloé Zhao ,'tDarling di Olivia Wilde e My ...A Venezia, lo scorso anno, arrivato al Lido per presentare "'tdarling" diretto dalla (ex) compagna Olivia Wilde, dopo aver svelato di voler recitare un giorno per Paolo Sorrentino il ...A causa dello sciopero degli attori in corso, tre dei suoi attori, inclusa la protagonista Sydney Chandler ('tDarling ), non sono stati in grado di iniziare la lavorazione. Tuttavia, l'...

Don't you worry darling il film in tv e streaming, di che parla, il cast del film, il trailer dove lo posso vedere le curiosità ...Don't Worry Darling, il recente lungometraggio diretto da Olivia Wilde, debutta finalmente anche su Sky, come riportato in un comunicato.