Donne e frigoriferi | la figura femminile nei blockbuster americani

Leggi su screenworld

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nella pioggia di elogi a Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno non sono mancate le critiche, con alcuni pareri negativi che si sono soffermati su un aspetto in particolare: l’uso della tecnica narrativa nota come fridging, ossia quando un personaggio– solitamente la compagna del protagonista – viene messa in pericolo o uccisa solo per far progredire l’arco narrativo di lui. Un elemento che nella saga spionistica con Tom Cruise è già stato usato nel terzo capitolo (dove lui deve consegnare il MacGuffin di turno al cattivo, pena l’uccisione della moglie), e che in questa sede diventa addirittura parte integrante della backstory di Ethan Hunt: l’antagonista Gabriel avrebbe infatti ucciso la compagna di Ethan anni addietro, dando inizio agli eventi che lo portarono a diventare agente dell’IMF, e nel presente il villain dice apertamente sia ad Ilsa ...