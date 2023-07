“Don Matteo” | video di coppia sofferto | i fan temono il doppio addio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quando si parla di amatissime fiction italiane, è facile incappare sul web in voci di corridoio di ogni genere. Solitamente si parla di clamorosi addii o tanto agognati ritorni. Nel caso di Donil protagonista di queste ipotesi, spesso avventate, non può che essere Terence Hill. In questo caso, però, non si parla di lui, che ha lasciato la fiction nelle mani di Raoul Bova, ovvero Don Massimo, rapidamente apprezzato e accolto dal pubblico. Le voci che si alternano riguardano Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. I due hanno così deciso di prendere la situazione nelle proprie mani, raccontando esattamente come stanno le cose. Dono rinnovocondiviso sui profili ufficiali Instagram di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Un filmato amatoriale, girato con il cellulare, a tema ...

... condotte da Renzo Di Falco e Claudia Tosoni, sono stati premiati " Caramelle " diPanebarco ... il Premio del pubblico per "'t Be Crue l" di Andrej Chinappi, il Premio per la Miglior ...Andrea Andreozzi e del parroco di CalcinelliPucci, il saluto del sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti e il benvenuto dei vertici della banca, in particolare il Presidente Romualdo ...... per il quale è stata avviata una causa di beatificazione, alla presenza del presidente della Cei, cardinaleMaria Zuppi. "Minzoni è testimone limpido anche per l'oggi, parla ai giovani di ...

Don Matteo 14, tutte le novità della serie. La foggiana Giannetta fuori StatoQuotidiano.it

In Don Matto 14 il nuovo capitano sarà Eugenio Mastrandea, bravissimo attore visto già in altre serie. Ma questa volta avrà un ruolo da protagonista, visto che si ritroverà a indagare insieme a ...Teatro, domani Lucilla Giagnoni in piazza San Matteo con "Anima Mundi", nell'ambito del Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro ...