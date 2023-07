Doctor Strange compie 60 anni! Panini Comics presenta i fumetti per celebrare l’anniversario

(Di lunedì 24 luglio 2023)della Marvel festeggia 60 anni.lo celebra con una selezione di titoli perfetti per scoprire la sua storia. Stephen, l’amatissimo chirurgo di fama mondiale diventato stregone protagonista dell’Universo Marvel, festeggia il 60° anniversario elo celebra con una selezione di titoli perfetti per scoprire la sua storia. Creato dal leggendario team composto

visto che i protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman sono ormai grandi nomi di Hollywood: il primo interpreta Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe e il secondo è noto per aver ... Per iniziare a muovere i primi passi nel suo mondo c'è il volume Marvel - Verse: Doctor Strange, che raccoglie cinque racconti realizzati da alcuni dei più grandi autori dei comics, perfetti per i ... Insegue invece Doctor Strange nel Multiverso della Follia (8.291.000) e Avatar: La via dell'acqua (9.982.000). Occhio però: a differenza di Barbie, tutti questi film hanno avuto a disposizione cinque ...

Stephen Strange, l'amatissimo chirurgo di fama mondiale diventato stregone protagonista dell'Universo Marvel, festeggia il 60° anniversario e Panini ... Anson Mount ha interpretato Black Bolt in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, come membro degli Illuminati. Ma potrebbe riapparire nell'MCU Stando alle parole dell'attore, tutto è possibile.