Dinamo Zagabria-Astana Champions League | 25-07-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 24 luglio 2023) Laentra in ballo nel secondo turno dei preliminari che portano ai gironi dellae i campioni croati, che lo scorso anno finirono il campionato con dieci punti di vantaggio sull’Hajduk Spalato, avranno di fronte l’. I kazaki al primo turno hanno eliminato laTbilisi pareggiando 1-1 l’andata in casa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Più defilate al momento le candidature di Lacroix del Wolfsburg e Sutalo della. I tifosi azzurri sono in fermento e si aspettano un segnale dal Napoli a stretto giro di posta. Ascolta ...Che potrebbe essere Josip Sutalo, dellaoppure il francese Castello Lukeba del Lione.1 La Fiorentina fa sul serio per il difensore croato Josip Sutalo, obiettivo di mercato anche del Napoli. Nelle prossime ore il club Viola avrà un confronto con la

Ex rossoblù – Cop, la Dinamo Zagabria lo scarica: è svincolato – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Non si esclude colpo a sorpresa per la difesa: si tratta di Sutalo. L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale in grado di sostituire Kim. Circola un nome che potrebbe rappresentare una sorta di sorpresa per gli azzurri.