Dimentica il figlio in auto con 40 gradi | disperato tentativo di salvarlo video

(Di lunedì 24 luglio 2023) Paura, momenti di terrore autentico e il rischio di una tragedia assurda, in modalità già viste, purtroppo. Un bambino piccoloto in, il padre che se ne ricorda all’improvviso e cerca di liberarlo. E’ accaduto, nei giorni di massimo calore, in un parcheggio di un supermercato, ad Harlingen, nel sud del Texas. Nelle immagini, si vede il padre che, accortosi del neonato nella vettura, ha preso a martellate il vetro del parabrezza, sfondandolo. Ilè virale su TikTok: ha raggiunto circo 5,5 milioni di visualizzazioni.to in, tragedie continue La temperatura corporea dei bambini aumenta da tre a cinque volte più velocemente di quella degli adulti; quando vengono lasciati in un veicolo sotto il sole, la situazione può diventare rapidamente ...

ROMA - Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma lo scorso gennaio per accasarsi al Galatasaray ma il suo primogenito, Tommaso (2 anni), non ha mai abbandonato i colori giallorossi: sul proprio profilo ...di un commerciante calabrese emigrato a New York da Podargoni, in provincia di Reggio ... "C'è un certo tipo di musica che dura per sempre e musica contemporanea che sidopo una dozzina ...Ma è anchedell'estremo pop e mainstream di Roberto Orci e Alex Kurtzman, per altro scelta ... Intrattiene ma non divertente, comunque curato e ben confezionato da McQuarrie che siperò ...

Dimentica il figlio in auto con 40 gradi: il papà spacca il parabrezza per salvarlo Corriere TV

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Una mamma ha ritirato la figlia di tre anni dall'asilo. Il motivo Le maestre la prendevano spesso in braccio per calmarla, ottenendo l'effetto opposto. Ogni volta che ci proavano, ...