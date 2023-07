Dilapidato un matrimonio Meghan Markle | quanti soldi ha perso in 5 anni | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quando si parla di Royal Family non si resta mai a secco di pettegolezzi, gossip e tragedie familiari, piccole o grandi che siano. E sicuramente la coppia che ha destato maggior scalpore, nel bene e nel male, in questiè quella dei duchi del Sussex,ed il principe Harry. Soltanto cinquefa, il 19 maggio 2018, lo sfarzosoe la conseguente fuga in America, i contratti milionari, le interviste e le accuse alla monarchia britca. Nel corso degli, però, da un indice di gradimento anche popolare molto alto si è passati ad un'aura tutt'altro che dorata, anzi offuscata. Non è piaciuta a molti la docu-serie sulla famiglia reale pubblicata dalla coppia su Netflix e anche Spotify ha annullato un contratto milionario che aveva ...