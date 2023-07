Dichiarazione dei redditi e vincite al lotto | guida alla regolamentazione fiscale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24/07/2023 – Il gioco su piattaforme di scommesse digitali e su casinò online e, dunque, le eventuali, in Italia sono regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS), l’ente che rilascia licenza di esercizio, e soltanto i siti web autorizzati dall’ADM sono quelli legali in cui poter giocare in sicurezza (informazioni trasparenti, rispetto per la privacy dei giocatori, niente truffe o multe). Lo Stato italiano detiene, dunque, il monopolio su ogni tipo di gioco online, su ogni scommessa e su ogni vincita conseguita,quale viene applicata una specifica tassazione. Il mondo del gambling cammina a stretto contatto con il fisco, poiché la legislatura italiana prevede che vengano applicate delle tasse sulleonline. Quando un giocatore vince, infatti, non ci guadagna solo lui ma anche lo ...

Nel corsoultimi giorni nessuna mossa social oaveva fatto sperare i fanDonnalisi come quello che è invece è accaduto ieri, nel corso dell'evento in cui erano ospiti. Entrambi ...Non si è però giunti, ribadiamo, ad alcunaufficiale o elemento che possa accreditare,... appassionante per via della notorietàprotagonisti. "Non ho detto che sono single. Ho solo ...... il presidente della Regione, come annunciato, potrà chiedere al governo di esprimersi sulladi stato di emergenza nazionale. Quindi, valutata l'entità complessivadanni, potrà ...

Dichiarazione dei redditi, come funzionano i 4 scaglioni Irpef per dipendenti e pensionati Sky Tg24

Beni strumentali, terzo settore, agricoltura: a luglio partono nuove scadenze per i crediti d'imposta. Ecco tutte le novità ...Arezzo, 24 luglio 2023 – La Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno ha scoperto una rilevante frode fiscale, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ad ...