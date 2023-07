(Di lunedì 24 luglio 2023) Luigi Di, inviato dell'Ue per il Golfo ed ex ministro degli Esteri italiano, ha ricevuto l'dell'Ordine del Principeil Saggio, firmata edal presidente...

Suoni di Casa Pareti Nel cortile di Casa Pareti di via Donalle 18.30 concerto con il "Peter ... Nel 2020la categoria "Nuove proposte" del Festival di Sanremo con il brano "Vai bene così". ......parte delle compagnie della stagione 2022 - 23 perseguendo il classico detto "squadra chenon ... cavallo di battaglia di Gaetano Diper la regia di Felice Pace. Tra fine gennaio e metà ...Asia, allieva dell'Institut de Danse du Val d'Aoste, ha vinto il primo premio al concorso nazionale ' Città in danza Uisp ', tenutosi a Roma presso il "Teatro Orione". La giovane Asia, che aveva ottenuto il diritto a far parte dei finalisti dopo essere stata selezionata nella tappa di Torino insieme ad altre allieve dell'Institut, ha ottenuto il primo posto nella categoria '...

Di Maio vince il premio Yaroslav su proposta di Zelensky. La stessa onorificenza era stata conferita a Draghi ilmattino.it

Luigi Di Maio, inviato dell'Ue per il Golfo ed ex ministro degli Esteri italiano, ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio, firmata e proposta dal ...I due artisti De Maio e Lupoli, attraverso l’ Associazione Culturale Noi ... Si diploma in canto al Conservatorio San Pietro a Majella con il massimo dei voti vincendo numerose borse di studio.Solista ...