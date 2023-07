Detenuti | Ciambriello visita l’I P M di Airola e il centro Emmanuel di Faicchio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi il Garante campano deiSamuelesi è recato in mattinata presso l’I.P.M. die subito dopo presso la Comunità per tossicodipendentidi(BN). All’I.P.M. di, accolto dalla direttrice Marianna Adanti e dalla responsabile della Summer School Raffaella Vitelli, ha preso parte al primo tavolo di lavoro con funzionari dell’area culturale, operatori dell’area educativa, polizia penitenziaria, per la presentazione della Summer School dal titolo “La scuola dei cattivi”, un progetto teso alla realizzazione di diverse attività per tenere i diversamente liberi impegnati durante il periodo estivo. La Summer School è stata realizzata in collaborazione con il gruppo Embodied Education ...