Depp V Heard | il caso diventa un documentario Netflix

Leggi su diredonna

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha annunciato che il 16 agosto 2023 arriverà sulla piattaformasull’ormai celebre processo tra gli ex coniugi Johnnye Amber, prodotto dall’emittente britannica Channel 4. La battaglia legale tra i due attori era iniziata nel 2018, quandodenunciò la ex moglie Amberin seguito a un articolo in cui quest’ultima raccontava di aver subito abusi sessuali. L’episodio aveva dato inizio alla dura battaglia legale tra i due attori, culminata nel processo del 2022, il quale aveva visto una massiccia presenza mediatica con tanto di telecamere in aula, oltre al fermento social dei fan di, schieratisi in suo sostegno. ...