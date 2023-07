Denunciato per uccellagione ad Amorosi

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023): un uomoper. Lo hanno trovato con quattro cardellini e materiale per la lattura dei volatiti . Questa mattina i Carabinieri della locale Stazioneerano impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere. Sulla statale 265 variante Fondo Valle Isclero, all’altezza dello svincolo per, hanno notato Ford Fusion condotta da un uomo. I militari, insospettiti dall’atteggiamento assunto dal conducente alla loro vista, hanno intimato l’alt al veicolo e hanno procedevano al controllo, identificando un 63enne. A seguito di perquisizione veicolare, hanno rinvenuto all’interno del bagagliaio 4 cardellini rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a fili, trappole, aste in legno per fissaggio di reti ed altro materiale usato ...