Demiral sempre fuori dai piani di Gasperini E L’Inter? Lui ha una priorità

(Di lunedì 24 luglio 2023) Merihè uno dei tanti giocatori accostati alper completare la difesa. Il calciatore aspetta la chiamata di un top club. Da giorni, l’ex Juventus non fa più parte della rosa utilizzata da Gian Pieronelle amichevoli precampionato. OCCASIONE DALLA DEA – Merih, come ormai noto, è stato messosquadra da. Il turco, salvo sorprese, lascerà Bergamo in estate.è stato accostato anche al, alla ricerca di un sesto difensore. La situazione del classe 1998, rispetto all’inizio del ritiro atalantino, non è ancora cambiata., secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha ribadito la volontà di voler aspettare la chiamata di un top club. Il 25enne vuole dare seguito alle ...

... invece, al reparto difensivo ci sono due situazioni da risolvere; la prima è quella diche ... In entrata,per quanto concerne il reparto arretrato, è sfumato Becao passato al Fenerbahce; ...Come raccolto da ' Alfredo Pedullà ', infatti, con Palomino in trattativa col Cagliari e... Per l'attacco, infatti, èpiù viva la pista che porta a El Bilal Tourè , centravanti maliano ...TRA HIEN E- L'obiettivo numero uno, da ormai quasi un anno, èIsak Hien del Veron a. I due club continuano a parlarsi per cercare di definire un'intesa sul centrale svedese, che a ...

Atalanta, Demiral sempre più vicino all’addio: l’indizio questa volta lo dà la società Calcio in Pillole

In principio si pensava potesse arrivare Azpilicueta per completare la difesa e prendere numericamente il posto di Skriniar. Poi è salita la candidatura di Demiral. Adesso, invece, ecco altri due nomi ...L'Atalanta spinge sul calciomercato per sistemare la difesa: per Hien sono stati fatti passi avanti ma resta ancora da cedere Demiral ...